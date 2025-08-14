Оставил ключи в салоне и потерял автомобиль: в Иркутске за сутки нашли две угнанных машины

В Иркутске за сутки полицейские нашли два угнанных автомобиля. Первый такой случай произошел с 25-летним парнем, который вступил в конфликт с компанией мужчин. Водитель иномарки, не сумев разрешить инцидент, уехал со стоянки, оставив ключи в машине. Как сообщили КП-Иркутск в региональном полиции, воспользовавшись этим, обидчики перегнали автомобиль в соседний двор. Правоохранители нашли транспортное средство в течение часа.
— Угонщиком оказался 27-летний житель областного центра. Медицинская экспертиза показала, что он был пьян. В отношении мужчины завели уголовное дело за.
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, — уточнили в ГУ МВД по региону.
Спустя какое-то время в отделение МВД поступило второе заявление об угоне от пожилой женщины. Ночью ее автомобиль «Хонда Фит» пропал. В итоге удалось найти и угонщиков и сам автомобиль в Правобережном округе Иркутска. Осмотрев иномарку, зафиксировали, что замок взломан, а заднее стекло разбито.
Двое мужчин из Октябрьского и Куйбышевского районов рассказали, что взяли машину «просто покататься». Но в отношении них все равно завели уголовное дело за угон чужого имущества.