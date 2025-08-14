Оставил ключи в салоне и потерял автомобиль: в Иркутске за сутки нашли две угнанных машины

В Иркутске за сутки полицейские нашли два угнанных автомобиля. Первый такой случай произошел с 25-летним парнем, который вступил в конфликт с компанией мужчин. Водитель иномарки, не сумев разрешить инцидент, уехал со стоянки, оставив ключи в машине. Как сообщили КП-Иркутск в региональном полиции, воспользовавшись этим, обидчики перегнали автомобиль в соседний двор. Правоохранители нашли транспортное средство в течение часа.