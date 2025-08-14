Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Ранее стало известно, что сторонники данного движения атаковали четыре объекта на территории Израиля с применением шести беспилотников. Удары пришлись по четырем важным целям в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы. Хуситы подчеркивали, что их атаки являются ответом на действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу.