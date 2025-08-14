Нетрезвый мужчина пытался сжечь жену и детей в Ивацевичском районе

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Мужчина в Ивацевичском районе пытался сжечь жену и детей, он находится под стражей, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел 25 мая в деревне Нехачево.
По данным следствия, мужчина, распивая спиртное, устроил скандал с женой. Угрожая расправой, он облил бензином и поджег диван в доме. В результате огонь охватил помещение гостиной.
После тщетных попыток потушить пламя женщина с детьми выбежали на улицу, а нетрезвый глава семейства вдогонку бросил в сторону старшей девочки сельскохозяйственные вилы.
«Настигнув их на летней кухне, житель Нехачево продолжил угрожать расправой», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На место прибыли спасатели. Пока пожарные боролись с огнем, фигурант пытался поджечь летнюю кухню.
«Работники МЧС пресекли преступные действия дебошира и удерживали его до приезда следственно-оперативной группы», — рассказали в СК.
В ходе допроса мужчина не смог объяснить причину своих действий, ссылаясь на сильное опьянение. Фигуранту предъявлено обвинение, он находится под стражей.