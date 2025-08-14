В жилом доме в Таганроге обрушилась плита перекрытия

По словам Камбуловой, около 00.20 мск в подвальном помещении под одной из квартир разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия и образовались трещины по всей конструкции здания. Дом имеет два крыла, в которых в настоящее время проживают 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа.