Самый опасный медведь в мире убил восьмилетнего ребенка

В тигрином заповеднике Анамалай (Индия) произошло трагическое нападение медведя-губача на ребенка. Как сообщает New Indian Express, жертвой стал восьмилетний С. Нур Ислам, сын мигрантов из Ассама, временно живший у родственников в рабочем поселке. Мальчик отправился в магазин за молоком, но пропал, а через 45 минут его тело со следами когтей обнаружили в кустах в 500 метрах от дома.