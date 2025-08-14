Ричмонд
Самый опасный медведь в мире убил восьмилетнего ребенка

В тигрином заповеднике Анамалай (Индия) произошло трагическое нападение медведя-губача на ребенка.

В тигрином заповеднике Анамалай (Индия) произошло трагическое нападение медведя-губача на ребенка. Как сообщает New Indian Express, жертвой стал восьмилетний С. Нур Ислам, сын мигрантов из Ассама, временно живший у родственников в рабочем поселке. Мальчик отправился в магазин за молоком, но пропал, а через 45 минут его тело со следами когтей обнаружили в кустах в 500 метрах от дома.

Изначально предполагалось, что нападение совершил леопард, но экспертиза подтвердила, что это был медведь-губач — один из самых агрессивных видов медведей, известный частыми атаками на людей. Это уже второй случай гибели ребенка в заповеднике за два месяца: в июне леопард растерзал четырехлетнюю девочку.

Местные власти проводят разъяснительные беседы с жителями, призывая расчищать кустарники и улучшать инфраструктуру, чтобы минимизировать контакты с дикими животными. Однако участившиеся нападения вызывают тревогу у экологов и местного населения.

