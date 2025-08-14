Sky News анонсировал встречу Зеленского и Стармера

«Сегодня утром на Даунинг-стрит Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского», — передает Sky News. Визит Зеленского в столицу Великобритании не был анонсирован заранее. Главной темой переговоров между Стармером и Зеленским станет подготовка к российско-американским переговорам, которые намечены на 15 августа на Аляске. На саммите встретятся президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. В преддверии переговоров Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, за которые на Украине продолжаются боевые действия уже более трех лет. Американский президент выразил надежду на возможность «некоторого обмена».