В жилом доме в Таганроге обрушились перекрытия

В здании два крыла. В них проживают 40 человек. После случившегося все жильцы были эвакуированы. При этом в пострадавшей части дома были отключены газоснабжение и водоснабжение. Большинство на данный момент живет у родственников. Шестерых человек разместили в пункте временного пребывания. Камбулова пообещала, что никто из жителей не останется без помощи от городских властей.