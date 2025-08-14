Появилось видео удара украинского беспилотника по машине в центре Белгорода

По данным губернатора, в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Еще одного пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги также госпитализировали.