Появилось видео удара украинского беспилотника по машине в центре Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 августа, опубликовал кадры удара украинского беспилотника по автомобилю в центре Белгорода.

— Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям! — подписал публикацию Гладков.

По данным губернатора, в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Еще одного пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги также госпитализировали.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины также атаковали здание правительства Белгородской области. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и следить за сигналами оповещения.