Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты

Арзамасский суд принял решение о трехдневном аресте гражданина, рассказывавшего матерные анекдоты в общественном месте.
Согласно судебным документам, мужчина находился в общественном месте в компании людей и рассказывал анекдоты, текст которых содержал нецензурную брань. При этом он игнорировал любые замечания и вел себя вызывающе.
Суд квалифицировал действия гражданина как мелкое хулиганство. Мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние.
Арзамасский суд назначил ему административное наказание в виде трехдневного ареста. Тексты анекдотов в постановлении суда не приводятся.
