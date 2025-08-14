Ричмонд
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты

Тексты анекдотов в постановлении суда не приводятся.

Источник: Аргументы и факты

Арзамасский суд принял решение о трехдневном аресте гражданина, рассказывавшего матерные анекдоты в общественном месте.

Согласно судебным документам, мужчина находился в общественном месте в компании людей и рассказывал анекдоты, текст которых содержал нецензурную брань. При этом он игнорировал любые замечания и вел себя вызывающе.

Суд квалифицировал действия гражданина как мелкое хулиганство. Мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Арзамасский суд назначил ему административное наказание в виде трехдневного ареста. Тексты анекдотов в постановлении суда не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Уфе неизвестные избили 13-летнего подростка за накрашенные ногти.