С начала года в водоемах Башкирии погибли 58 человек

Печальные цифры озвучили спасатели республики.

Источник: Комсомольская правда

С января по август на воде погибли 58 человек, среди которых семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила безопасности. Для купания следует выбирать только официальные пляжи, где работают профессиональные спасатели. Особую опасность представляет сочетание отдыха у воды с употреблением алкоголя, так как в подобных случаях риск трагедии увеличивается в разы.

— Даже небольшое опьянение может привести к непоправимым последствиям, — предупреждают в МЧС. — Вода не прощает беспечности.

