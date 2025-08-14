С начала года в водоемах Башкирии погибли 58 человек

С января по август на воде погибли 58 человек, среди которых семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила безопасности. Для купания следует выбирать только официальные пляжи, где работают профессиональные спасатели. Особую опасность представляет сочетание отдыха у воды с употреблением алкоголя, так как в подобных случаях риск трагедии увеличивается в разы.
— Даже небольшое опьянение может привести к непоправимым последствиям, — предупреждают в МЧС. — Вода не прощает беспечности.
