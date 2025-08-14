В Челябинской области наркосбытчики прятали мефедрон в крышки от бутылок

В Челябинской области задержали двух жителей Златоуста и Копейска, подозреваемых в сбыте особо крупной партии мефедрона. Наркотики они прятали в пластиковых крышках от бутылок, а затем устраивали закладки, сообщили в областном полицейском главке.
Злоумышленников 25 и 38 лет задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
Их поймали на окраине Златоуста возле гаражно-строительного кооператива. Перед этим мужчины успели сделать две закладки с наркотиком. В пластиковых крышках полицейские нашли свыше 12 граммов наркотика.
При обыске в квартире копейчанина обнаружили ещё около килограмма мефедрона, предназначенного для распространения в регионе, а также пластиковые пробки, изоленту, весы и около полумиллиона рублей наличными.
По данным полиции, оба мужчины нигде не работали и ранее привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Один из них освободился из колонии лишь в июне этого года.
Главное следственное управление ГУ МВД возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд заключил обоих фигурантов под стражу.