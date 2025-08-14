В Усолье-Сибирском задержали мошенницу из Самарской области

Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей, но оперативники не исключают, что реальное число жертв мошенничества выше, учитывая, что в сообществе состоит более 2000 человек. В отношении задержанной следователи завели уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».