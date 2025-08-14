В Усолье-Сибирском задержали мошенницу из Самарской области

Жительница Усолья-Сибирского обратилась в отдел полиции с заявлением, что она стала жертвой мошенников.
А ими являлась 39-летняя женщина родом из Самары. Ее доставили в Иркутскую область для проведения допроса. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МВД, аферистка создала в мессенджере группу купли-продажи недорогой одежды.
— С теми, кто хотел купить товар, женщина созванивалась по телефону и просила перевести деньги на банковскую карту. Как только оплата поступала, подозреваемая заносила номер покупателя в «черный список», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей, но оперативники не исключают, что реальное число жертв мошенничества выше, учитывая, что в сообществе состоит более 2000 человек. В отношении задержанной следователи завели уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».