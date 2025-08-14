МВД Беларуси: топ-менеджер иностранной строительной компании задержан за взятку

МВД Беларуси сообщило, что топ-менеджер иностранной строительной компании задержан за взятку. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«За взятки задержан топ-менеджер», — говорится в сообщении.
Сотрудниками подразделений БЭП столичного ГУВД с поличным был задержан 49-летний заместитель директора крупной иностранной строительной компании. Удалось установить, что для продолжения сотрудничества мужчина потребовал от одного из подрядчиков передавать ему «откаты» в размере 10% от сумм, выплачиваемых за выполненные работы.
В МВД обратили внимание, что в день задержания непосредственно на строительном объекте фигурант принял через посредника 12 000 рублей. Деньги он спрятал под сиденье автомобиля, где их и нашли сотрудники милиции. Следователи завели уголовное дело. Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.
