МВД Беларуси: топ-менеджер иностранной строительной компании задержан за взятку

В МВД обратили внимание, что в день задержания непосредственно на строительном объекте фигурант принял через посредника 12 000 рублей. Деньги он спрятал под сиденье автомобиля, где их и нашли сотрудники милиции. Следователи завели уголовное дело. Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.