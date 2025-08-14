Суд оставил под арестом продюсера Baza Лукьянову

Как передает корреспондент РБК из зала суда, во время заседания адвокат Егор Филин настаивал на том, что обвинение против Лукьяновой не содержит конкретных фактов, а основания для ареста являются абстрактными. Защита предлагала заменить заключение под стражу на домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.