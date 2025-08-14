Мосгорсуд оставил под арестом продюсера Baza Татьяну Лукьянову

Мосгорсуд оставил под арестом продюсера издания Baza Татьяну Лукьянову. Судья признала арест законным в рамках дела о даче взятки должностным лицам. Об этом стало известно в четверг, 14 августа, из хода заседания.
Лукьянова вместе с главным редактором издания, Глебом Трифоновым, были задержаны 22 июля. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ, предусматривающей ответственность за дачу взятки в крупном размере или группой лиц, и отправили под стражу.
Максимальное наказание по статье составляет 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемых не признали свою вину.
Следствие считает, что сотрудники правоохранительных органов Красноярского, Краснодарского краев и Белгородской области передавали конфиденциальную информацию журналистам за деньги. Затем эти сведения публиковались в канале Baza, передает РБК.
Главного редактора Baza Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября по делу о даче взятки полицейским за предоставление служебной информации. Еще одним фигурантом является его коллега Татьяна Лукьянова. Она также останется под стражей на тот же срок.
Подозреваемых полицейских задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Позднее их доставили в Москву, где заключили в СИЗО на два месяца. Что известно о деле журналистов Baza и сколько денег могли получить подозреваемые полицейские — в материале «Вечерней Москвы».