Мосгорсуд оставил под арестом продюсера Baza Татьяну Лукьянову

Подозреваемых полицейских задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Позднее их доставили в Москву, где заключили в СИЗО на два месяца. Что известно о деле журналистов Baza и сколько денег могли получить подозреваемые полицейские — в материале «Вечерней Москвы».