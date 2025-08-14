Год за бутерброд: бросившему сэндвич в пограничника предъявлено обвинение в нападении

Американцу, обвиняемому в том, что он бросил бутерброд в пограничника США, предъявлено обвинение в нападении. Шон Данн обвиняется в нападении на федерального офицера в связи с инцидентом в Вашингтоне, за что ему грозит год тюремного заключения.
Мужчине, обвиняемому в том, что он бросил бутерброд в сотрудника таможенной и пограничной службы США в Вашингтоне, округ Колумбия, предъявлены обвинения в нападении на федерального чиновника — уголовное преступление, которое может повлечь за собой тюремное заключение сроком до года и значительные штрафы.
Как пишет The Guardian, на видео, ставшем вирусным, видно, как мужчина, которого власти идентифицировали как 37-летнего Шона Чарльза Данна, кричит «Фашисты!» и «Позор!» группе полицейских, патрулировавших район в воскресенье вечером.
Дейна Генри, детектив местной транспортной полиции, подробно описала эту стычку в заявлении о возбуждении уголовного дела, утверждая, что Данн ткнул пальцем в лицо полицейскому и закричал: «Пошли вы! Вы, чертовы фашисты! Почему вы здесь? Я не хочу, чтобы вы были в моем городе», — за несколько минут до того, как он "заломил руку назад и с силой швырнул сэндвич.
Инцидент разразился на фоне нарастания напряженности из-за надвигающегося захвата Вашингтоном власти Дональдом Трампом и применения его администрацией силы для жестокой реализации своей антимигрантской программы, отмечает The Guardian.
Во вторник президент США задействовал первую группу федеральных агентов, включая сотрудников ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Министерства внутренней безопасности, а также десятки военнослужащих национальной гвардии, в операции, которая, по его словам, только начинается.
Сославшись на никогда ранее не использовавшийся пункт, который допускает временный федеральный контроль над окружным полицейским управлением, Трамп призвал Конгресс предоставить ему полномочия для долгосрочного использования силовиков, но сказал журналистам, что есть другие способы расширить его контроль. «Если это чрезвычайная ситуация в стране, мы можем сделать это без участия Конгресса», — сказал он, выступая в среду во время посещения Кеннеди-центра.
Трамп пригрозил направить федеральных офицеров и военный персонал и в другие города США, констатирует The Guardian.
Делом Данна, поданным в окружной суд США в Вашингтоне, занялась прокуратура США, возглавляемая бывшей ведущей Fox News и назначенкой Трампа Джанин Пирро, которая пригрозила привлечь мужчину к ответственности по всей строгости. Она открыто поддержала план президента по борьбе с преступностью.
«Президент Трамп пообещал снова сделать округ Колумбия безопасным и красивым», — заявила она в видеоролике, размещенном в социальных сетях, в поддержку федерального развертывания. «Послание президента преступникам было таким: если вы плюнете, мы ударим», — добавила она.
«Этот парень счел это забавным», — продолжила она, ссылаясь на предполагаемые действия обвиняемого. «Ну, сегодня он не считает это забавным, потому что мы предъявили ему обвинение в уголовном преступлении — нападении на офицера полиции».
Пирро добавила, что она и ее команда намерены «оказать полиции полную поддержку».
На видео полицейский, похоже, не пострадал от бутерброда, который оператор увеличил, чтобы показать, что он все еще был полностью завернут в упаковку, когда сэндвич упал на землю. Было видно, как агент и другие люди, которые были с ним, преследовали мужчину после того, как он бросил сэндвич. Генри в заявлении о возбуждении уголовного дела утверждает, что Данн был задержан вскоре после этого и позже заявил: «Я сделал это. Я бросил сэндвич».