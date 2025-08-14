Ричмонд
Неравнодушные иркутяне спасли 5 млн рублей от мошенников

Источник: Freepik

В Иркутске глава городского МВД Олег Савин вручил благодарственные письма горожанам, которые помогли предотвратить перевод денег мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель такси Константин Скрябиков во время поездки обратил внимание на разговор пожилой пассажирки по телефону и услышал, как собеседник требует немедленно переводить деньги на «безопасные счета». Таксист убедил женщину не совершать платёж и позвонил в полицию, сохранив накопления 91-летней пенсионерки.

В салоне сотовой связи Анастасия Лычкова услышала, как пара пенсионеров говорит о необходимости перевести крупную сумму денег. Она убедила пожилых людей обратиться в полицию.

Реальные работники отдела экономической безопасности банка Артём Степаненко и Иван Терентьев обратили внимание на подозрительные операции и блокировали переводы. Предотвращено шесть фактов мошенничества, удалось сохранить два миллиона рублей.