Неравнодушные иркутяне спасли 5 млн рублей от мошенников

В Иркутске глава городского МВД Олег Савин вручил благодарственные письма горожанам, которые помогли предотвратить перевод денег мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель такси Константин Скрябиков во время поездки обратил внимание на разговор пожилой пассажирки по телефону и услышал, как собеседник требует немедленно переводить деньги на «безопасные счета». Таксист убедил женщину не совершать платёж и позвонил в полицию, сохранив накопления 91-летней пенсионерки.
В салоне сотовой связи Анастасия Лычкова услышала, как пара пенсионеров говорит о необходимости перевести крупную сумму денег. Она убедила пожилых людей обратиться в полицию.
Реальные работники отдела экономической безопасности банка Артём Степаненко и Иван Терентьев обратили внимание на подозрительные операции и блокировали переводы. Предотвращено шесть фактов мошенничества, удалось сохранить два миллиона рублей.