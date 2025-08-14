Неравнодушные иркутяне спасли 5 млн рублей от мошенников

Водитель такси Константин Скрябиков во время поездки обратил внимание на разговор пожилой пассажирки по телефону и услышал, как собеседник требует немедленно переводить деньги на «безопасные счета». Таксист убедил женщину не совершать платёж и позвонил в полицию, сохранив накопления 91-летней пенсионерки.