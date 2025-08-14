Бывшему мэру Усолья-Сибирского грозит суд за недостроенное жилье для сирот

Бывшего мэра Усолья-Сибирского обвиняют в подписании документов на недостроенные дома. В 2014 году он утвердил ввод в эксплуатацию восьми жилых зданий, которые на самом деле не были готовы к заселению. Эти дома строились для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья на бюджетные средства, превышающие 205 миллионов рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
В результате действий экс-чиновника пострадали 51 человек, получившие непригодное для проживания жилье. Государству был нанесен ущерб в размере 2,5 миллиона рублей. Все дома, формально принятые в эксплуатацию, фактически оставались недостроенными и не соответствовали необходимым нормам.
Следствие по делу завершено, материалы переданы в суд. Бывшего чиновника будут судить за превышение должностных полномочий. В расследовании активное участие принимали сотрудники полиции Иркутской области.