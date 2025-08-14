Ричмонд
В Сатке главный бухгалтер начислила себе лишнюю зарплату на 5 млн рублей

Махинации женщины правоохранительные органы выявили после обращения в полицию представителя организации, в которой она работала. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.



Задержанная за мошенничество трудилась главбухом в торгово-промышленном комплексе. В организации провели внутреннюю проверку, которая и вскрыла крупную недостачу. После заявления к делу подключились оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Саткинскому району.

Полицейские выяснили, что 45-летняя главных бухгалтер на протяжении нескольких лет, с февраля 2022 года по апрель 2025 года, выписывала дополнительную заработную плату. Таким образом она присвоила почти пять миллионов рублей.

Следователи ОМВД России по Саткинскому району возбудили и расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.