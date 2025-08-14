«Наркоогороды» в Приморье пустили под нож: полиция уничтожила сотни кустов запрещенных растений

В Приморье правоохранители подвели итоги первого этапа масштабной операции «Мак-2025». За десять дней — с 21 по 30 июля — полиция, Росгвардия, ФСБ и пограничники выявили 34 незаконных посева наркосодержащих растений, возбудили 96 уголовных дел и составили 85 административных протоколов. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Самые крупные «наркоогороды» обнаружили в Надеждинском районе. У жителя Тавричанки во дворе частного дома нашли 802 куста запрещенного растения — мужчине грозит до 15 лет колонии. В селе Баневурово уничтожили еще 840 кустов, также возбуждено уголовное дело.
Кроме того, силовики уничтожили 29 очагов дикорастущей запрещенной растительности — более 10 гектаров опасных растений пустили под нож.
В рейдах задействованы не только полиция и спецслужбы, но и армейские подразделения, таможня, народные дружинники и местные власти. Операция продлится до конца октября. Как отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности, ежегодные рейды значительно снижают уровень наркопреступности в регионе. Только за первую неделю операции изъяли наркотики на миллионы рублей.
Операция «Мак» проводится в Приморье ежегодно, но в 2025 году она стала особенно масштабной: к поиску плантаций подключили даже авиацию и космический мониторинг. Следующий этап — проверка лесных массивов и глухих деревень, где часто находят крупные плантации. Жителей просят сообщать о подозрительных посевах по телефону 102.