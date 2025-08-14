«Наркоогороды» в Приморье пустили под нож: полиция уничтожила сотни кустов запрещенных растений

В рейдах задействованы не только полиция и спецслужбы, но и армейские подразделения, таможня, народные дружинники и местные власти. Операция продлится до конца октября. Как отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности, ежегодные рейды значительно снижают уровень наркопреступности в регионе. Только за первую неделю операции изъяли наркотики на миллионы рублей.