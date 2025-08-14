Удар беспилотника по автомобилю в Белгороде попал на видео

Согласно представленным кадрам, дрон ударил по автомобилю, когда тот подъезжал к перекрестку. Соседние машины не были повреждены. После удара легковой автомобиль отбросило в сторону, по инерции он проехал еще не сколько метров, вылетел на тротуар и врезался в столб. Водитель и один из пассажиров смогли самостоятельно выбраться, третьего человека вытащили из салона очевидцы. Вскоре машина загорелась.
«Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям!» — написал губернатор в Telegram.
Глава региона отметил, что также сегодня ВСУ уже в четвертый раз атаковали здание правительства области.