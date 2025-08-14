Ричмонд
В Башкирии экс-начальницу отделения почты осудили за хищение 5 млн рублей

Абзелиловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «мошенничество», «присвоение и растрата» и «кража».

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021—2023 годах начальница местного отделения почты под видом открытия выгодных вкладов в кредитной организации получила от 12 граждан деньги на сумму почти 3,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. У пожилой местной жительницы она присвоила пенсию, а у знакомой сняла деньги с банковской карты.

Кроме того, экс-руководитель присвоила почти 2 млн рублей, полученные от реализации товаров, принадлежащих АО «Почта России».

Подсудимая признала свою вину, частично возместила причинённый ущерб физлицам. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.