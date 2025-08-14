В Башкирии экс-начальницу отделения почты осудили за хищение 5 млн рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021—2023 годах начальница местного отделения почты под видом открытия выгодных вкладов в кредитной организации получила от 12 граждан деньги на сумму почти 3,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. У пожилой местной жительницы она присвоила пенсию, а у знакомой сняла деньги с банковской карты.