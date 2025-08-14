Врачи спасли пациента с отёком Квинке после укуса осы в Приморье

Обычный летний день на даче закончился экстренной госпитализацией для жителя Приморья. 53-летний мужчина оказался в токсикологическом отделении с острым отёком Квинке после укуса осы. Аллергическая реакция началась практически сразу: появился выраженный отёк гортани, начались трудности с дыханием, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Тысячекоечной больницы Владивостока.
«Я почувствовал, как горло сжимается, дыхание стало прерывистым, появилась слабость. Было страшно, казалось, что вот-вот задохнусь», — позже поделился мужчина.
Отмечается, что подобные реакции опасны тем, что могут привести к полному перекрытию дыхательных путей и асфиксии. Пострадавшего срочно доставили в токсикологическое отделение Тысячекоечной больницы. Врачи приняли экстренные меры: ввели антигистаминные препараты, провели ингаляционную терапию, смогли стабилизировать состояние и предотвратить удушье.
После лечения пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Врачи напоминают: при появлении отёка и одышки после укуса насекомого нельзя терять ни секунды — необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
В больнице отмечают, что в этом году общее количество пациентов, которым потребовалась госпитализация после укусов насекомых, — 7 человек в возрасте от 19 до 70 лет.
Напомним, в Приморье произошёл несчастный случай со смертельным исходом — причиной, по предварительным данным, стал укус насекомого. 54-летний работник ОАО «РЖД» почувствовал резкое ухудшение самочувствия после укуса предположительно осы или пчелы. Мужчина скончался в медицинском пункте, несмотря на оказанную помощь.