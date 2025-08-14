Девушка чуть не утонула, катаясь на диване в Балхаше

Поездка в зону отдыха «Коктем» в селе Шубартубек Кызылординской области обернулась для группы женщин опасным инцидентом на воде. По словам одной из участниц, они специально выбрали аттракцион «диван» как наиболее безопасный, несколько раз предупредив сотрудников: никто из них не хотел резких манёвров, а часть не умела плавать. Однако во время катания работники катера проигнорировали просьбы и сделали резкий поворот, выбросив всех в воду.
Девушки оказались в опасности: спасательные жилеты были надеты неправильно, и одна из сестёр начала тонуть. Её удалось удержать на поверхности только благодаря помощи родственницы, умевшей плавать. Другая участница чуть не погибла, когда её купальник намотался на верёвку, а катер продолжил движение. «Мы кричали “Стой!”, но водитель даже не обернулся», — вспоминает пострадавшая.
По словам очевидцев, водители катера и в момент падения, и после, когда девушки боролись за жизнь, смеялись и не оказывали помощи. Вмешались лишь тогда, когда одна из женщин потеряла сознание и ушла под воду. На берегу пострадавшим стало хуже: одной пришлось оказывать первую помощь из-за угрозы удушья, а троих увезла скорая. Двоим диагностировали аспирационную пневмонию — вода попала в лёгкие и вызвала отёк.
Комментаторы в сети возмущены бездействием работников и отсутствием спасателей на месте. «Люди, которые ежедневно работают на воде, обязаны уметь спасать и оказывать первую помощь», — пишут пользователи. Некоторые предполагают, что опасные манёвры могли быть сделаны специально, в отместку за отказ флиртовать.
Часть аудитории поддержала пострадавших и потребовала наказать виновных, другие же возложили ответственность на самих участниц за то, что они пошли на аттракцион, не умея плавать. Но большинство уверено: это пример преступной халатности, а не «развлечения».