Девушка чуть не утонула, катаясь на диване в Балхаше

Поездка в зону отдыха «Коктем» в селе Шубартубек Кызылординской области обернулась для группы женщин опасным инцидентом на воде. По словам одной из участниц, они специально выбрали аттракцион «диван» как наиболее безопасный, несколько раз предупредив сотрудников: никто из них не хотел резких манёвров, а часть не умела плавать. Однако во время катания работники катера проигнорировали просьбы и сделали резкий поворот, выбросив всех в воду.