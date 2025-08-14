Природоохранная прокуратура Челябинска начала проверку после сообщений об изменении цвета воды в районе Ленинградского моста.
В надзорном ведомстве отметили, что по итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В Челябинске проверяют информацию о масляных пятнах на реке Миасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
