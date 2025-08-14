«Из летней кухни раздавались крики о помощи». В Ивацевичском районе пьяный мужчина пытался сжечь жену и детей в доме

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что пьяный мужчина пытался сжечь детей и жену в доме под Ивацевичами.
Согласно информации следствия, 25 мая 2025 года в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Нехачево Ивацевичского района горит жилой дом. Приехавшие на место спасатели потушили пожар.
«Но на этом события не закончились. Из летней кухни раздавались крики о помощи. Там находились хозяйка дома с двумя детьми», — отметили в СК.
В ведомстве добавили: пока сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, 33-летний мужчина пытался поджечь и летнюю кухню, угрожая жене и детям расправой. Спасатели удерживали фигуранта до приезда сотрудников милиции.
В момент допроса мужчина сказал, что совершил поджог, однако причину своего поступка объяснить не смог и ссылался на алкогольное опьянение. Вместе с тем жена и дети сообщили, что утром фигурант распивал спиртное.
СК сообщил, что пьяный мужчина пытался сжечь детей и жену в доме под Ивацевичами. Фото: sk.gov.by.
«Устроив скандал с супругой, стал угрожать сжечь в доме всю семью. Он облил бензином и поджег диван, из-за чего помещение гостиной охватило огнем», — привели подробности в ведомстве.
Женщина пыталась потушить пламя, но позднее вместе с детьми выбежала на улице. Мужчина вдогонку в сторону старшей дочери бросил сельскохозяйственные вилы.
«Настигнув их на летней кухне, житель Нехачево продолжил угрожать расправой», — сообщили в СК.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье 186 Уголовного кодекса — угроза убийством и части 2 статьи 218 УК — умышленное повреждение и уничтожение имущества общеопасным способом. Мужчина заключен под стражу.
