Бывшего депутата ЗС Приангарья признали виновной в неуплате налогов

Следствие доказало, что в 2015—2018 годах Петрук, работая гендиректором управляющей компании в Падунском районе Братска, вместе со вторым руководителем и бухгалтером сделала фальшивые договоры на оказание услуг и проведение работ сторонними фирмами. На самом деле все работы делала сама УК, но эти договоры помогли уклониться от уплаты налогов на более 50 миллионов рублей.