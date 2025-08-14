Бывшего депутата ЗС Приангарья признали виновной в неуплате налогов

Её признали виновной в двух эпизодах уклонения от налогов, сообщает ИА «ТК Город».
Следствие доказало, что в 2015—2018 годах Петрук, работая гендиректором управляющей компании в Падунском районе Братска, вместе со вторым руководителем и бухгалтером сделала фальшивые договоры на оказание услуг и проведение работ сторонними фирмами. На самом деле все работы делала сама УК, но эти договоры помогли уклониться от уплаты налогов на более 50 миллионов рублей.
Ущерб возместили на стадии следствия. Светлане Петрук назначили два штрафа в 250 тысяч каждый, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
