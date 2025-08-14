Ричмонд
Бывшего депутата ЗС Приангарья признали виновной в неуплате налогов

В Падунском районном суде Братска вынесли приговор бывшему депутату Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Светлане Петрук.

Источник: AP 2024

Её признали виновной в двух эпизодах уклонения от налогов, сообщает ИА «ТК Город».

Следствие доказало, что в 2015—2018 годах Петрук, работая гендиректором управляющей компании в Падунском районе Братска, вместе со вторым руководителем и бухгалтером сделала фальшивые договоры на оказание услуг и проведение работ сторонними фирмами. На самом деле все работы делала сама УК, но эти договоры помогли уклониться от уплаты налогов на более 50 миллионов рублей.

Ущерб возместили на стадии следствия. Светлане Петрук назначили два штрафа в 250 тысяч каждый, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

