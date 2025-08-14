Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 26-летняя Анжелика Долженко

В Салавате пропала 26-летняя Анжелика Долженко. О ее исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт РБ».
По информации поисковиков, девушка ушла из дома 10 августа и не вернулась. Уже четыре дня близкие Анжелики не могут выйти с ней на связь. Когда их самостоятельные поиски не дали результатов, они обратились за помощью к волонтерам и полиции.
Приметы пропавшей: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-каштановые, глаза серо-голубые. Была одета: темно-синяя футболка, черные штаны, красные кроссовки.
Родственники и волонтеры просят всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.
