Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 26-летняя Анжелика Долженко

В Башкирии начались поиски пропавшей четыре дня назад 26-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате пропала 26-летняя Анжелика Долженко. О ее исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт РБ».

По информации поисковиков, девушка ушла из дома 10 августа и не вернулась. Уже четыре дня близкие Анжелики не могут выйти с ней на связь. Когда их самостоятельные поиски не дали результатов, они обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Приметы пропавшей: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-каштановые, глаза серо-голубые. Была одета: темно-синяя футболка, черные штаны, красные кроссовки.

Родственники и волонтеры просят всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.