В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами

«За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%», — говорится в сообщении.