Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами

ГАИ: в Москве число ДТП с участием электросамокатов снизилось на 55% в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Количество ДТП в Москве с участием средств индивидуальной мобильности уменьшилось на 54,9% за семь месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%», — говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция столицы отмечает, что число погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 70% и 55,1% соответственно.