В Тайшетском районе двое мужчин угнали у коллеги автомобиль и разбили его

Нарушители выпили спиртные напитки и решили взять служебную машину, чтобы покататься.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе двое мужчин угнали у коллеги автомобиль и разбили его. Как рассказывает Тайшет24 со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленники попали в открытую квартиру к мужчине пока тот спал, и забрали ключи от его машины. Как рассказал потерпевший — начальник электромонтажного участка, это было служебное авто.

— Полицейские установили и задержали предполагаемых угонщиков. Ими оказались двое жителей Тулуна, которые приехали в Тайшетский район на заработки, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Они поделились, что употребляя алкоголь, решили покататься на автомобиле Lada Largus. Доехав до Тайшета, водитель на повороте не справился с управлением, и съехал в кювет. В результате, легковушка разбилась. Следователи завели уголовное дело по статье «Угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору». Угонщикам может грозить до 12 лет за решеткой.