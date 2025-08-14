В Тайшетском районе двое мужчин угнали у коллеги автомобиль и разбили его. Как рассказывает Тайшет24 со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленники попали в открытую квартиру к мужчине пока тот спал, и забрали ключи от его машины. Как рассказал потерпевший — начальник электромонтажного участка, это было служебное авто.