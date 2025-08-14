Ричмонд
В Самаре мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру за копейки

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу об обманутой самарской пенсионерке.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Самары по указке мошенников продала свою квартиру по заниженной цене, но даже этих денег так и не получила. Инцидент произошел еще в 2022 году. Родственники через суд добились, чтобы сделку купли-продажи признали незаконной.

— Однако, по словам родственников, к уголовной ответственности до сих пор никто не привлечен, — прокомментировала пресс-служба СК России.

Ранее в СК Самарской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах его расследования.

Самарцам напоминают, что не всегда стоит верить словам незнакомцев, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, социальных служб и т. д. Любую информацию нужно перепроверять в официальных учреждениях или на их сайтах!