В Таганроге после обрушения плиты перекрытия эвакуировали жильцов дома

На улице Октябрьской в Таганроге после обрушения плиты эвакуировали жильцов дома, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
Инцидент произошел прошедшей ночью на Октябрьской, 44 Б. После полуночи в подвале под квартирой № 11 разрушилась перегородка, потом произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. Пострадала конструкция здания, появились трещины.
В доме два подъезда, где живут 40 человек. После случившегося в поврежденной части здания отключили газ и воду, а также провели эвакуацию людей. Почти все жильцы уехали к родным, а шестерых человек разместили во временном пункте.
Утром на территории здания ввели режим ЧС. Сейчас специалисты осматривают квартиры и считают ущерб. Власти пообещали помочь всем пострадавшим. Известно, что в ситуации уже начали разбираться сотрудники прокуратуры.
