Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после обрушения плиты перекрытия эвакуировали жильцов дома

Ночью в Таганроге жильцов многоквартирного дома эвакуировали после обрушения.

Источник: Комсомольская правда

На улице Октябрьской в Таганроге после обрушения плиты эвакуировали жильцов дома, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Инцидент произошел прошедшей ночью на Октябрьской, 44 Б. После полуночи в подвале под квартирой № 11 разрушилась перегородка, потом произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. Пострадала конструкция здания, появились трещины.

В доме два подъезда, где живут 40 человек. После случившегося в поврежденной части здания отключили газ и воду, а также провели эвакуацию людей. Почти все жильцы уехали к родным, а шестерых человек разместили во временном пункте.

Утром на территории здания ввели режим ЧС. Сейчас специалисты осматривают квартиры и считают ущерб. Власти пообещали помочь всем пострадавшим. Известно, что в ситуации уже начали разбираться сотрудники прокуратуры.

Подпишись на нас в Telegram.