Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону пострадал человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская… На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», — написал он.

Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше