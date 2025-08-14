Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская… На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», — написал он.
Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше