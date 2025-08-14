Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская авиакомпания оштрафована за непредоставление резервных самолетов

Задержи вылетов рейсов длились от 5 до 25 часов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская авиакомпания выплатит штраф за непредоставление резервных воздушных судов. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в апреле 2025 года из-за технической неисправности самолетов и их несвоевременного выхода после обслуживания, произошли долгие задержки вылетов рейсов.

— Всего было задержано 15 рейсов протяженностью от 5 до 25 часов. Резервные воздушные суда не предоставили, что послужило нарушением требований закона, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора авиакомпании. После этого скорректировали графики прилетов и вылетов. В результате предприятие привлекли к административной ответственности, его штрафовали на 30 тысяч рублей.