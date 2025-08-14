Иркутская авиакомпания оштрафована за непредоставление резервных самолетов

Иркутская авиакомпания выплатит штраф за непредоставление резервных воздушных судов. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в апреле 2025 года из-за технической неисправности самолетов и их несвоевременного выхода после обслуживания, произошли долгие задержки вылетов рейсов.
— Всего было задержано 15 рейсов протяженностью от 5 до 25 часов. Резервные воздушные суда не предоставили, что послужило нарушением требований закона, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора авиакомпании. После этого скорректировали графики прилетов и вылетов. В результате предприятие привлекли к административной ответственности, его штрафовали на 30 тысяч рублей.