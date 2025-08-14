Ричмонд
Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в центре Ростова-на-Дону

Врио главы региона прокомментировал ситуацию в центре Ростова после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения после атаки БПЛА. Об этом утром 14 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова, — проинформировал Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, к этому моменту известно об одном раненом. Ситуация уточняется.

