Находку потрясла история кибербуллинга: прокуратура начала проверку

Серьезное происшествие выявлено в городе Находка: прокуратура приступила к проверке информации о травле несовершеннолетних в популярном мессенджере. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В ходе мониторинга социальных сетей специалисты обнаружили Telegram-канал, где были опубликованы фотографии подростков вместе с информацией, унижающей их честь и достоинство.
По факту нарушения прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента, а надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль.
Комплексная проверка также затронет работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты намерены оценить эффективность их деятельности в предотвращении подобных случаев.
Особое внимание будет уделено условиям воспитания всех детей, которые прямо или косвенно связаны с распространением порочащей информации. Прокуратура стремится не только выявить виновных, но и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Этот случай еще раз подчеркивает важность защиты прав несовершеннолетних в цифровой среде и необходимость своевременного реагирования на проявления кибербуллинга.
