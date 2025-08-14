В Перми ищут свидетелей падения подростка в Каму с Красавинского моста

Следователи ищут свидетелей падения подростка в Каму с Красавинского моста в Перми, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, которое произошло в краевой столице 14 июля. Пассажиры и экипаж теплохода, курсирующего по Каме, увидели в воде человека. Ему кинули спасательный круг и вытащили на судно. На видео, опубликованном очевидцами, было видно, что у пострадавшего сильно распухло лицо. С борта теплохода его выносили на носилках сотрудники скорой помощи. Тогда пассажиры говорили, что это несовершеннолетний.
14 августа СУ СКР по Пермскому краю объявил о поисках очевидцев, которые видели падение подростка с Красавинского моста. Следователи рассказали подробности инцидента и призвали откликнуться свидетелей происшествия.
«В этот день (14 июля — прим. ред.) несовершеннолетний получил травмы в результате падения в реку Кама с Красавинского моста. Известно, что в момент происшествия в указанном месте курсировал пассажирский теплоход “Москва-210” по маршруту “Пермь I — посёлок Заречная — Пермь I”. Пассажиры и экипаж судна приняли меры к спасению подростка», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.
В первую очередь следственные органы обращаются к пассажирам теплохода. Они просят очевидцев обратиться в следственный отдел по Кировскому району города Перми по адресу: г. Пермь, улица Кировоградская, 38 или по телефонам: 283−13−23, 249−54−55.