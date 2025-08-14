В Перми ищут свидетелей падения подростка в Каму с Красавинского моста

Речь идёт о происшествии, которое произошло в краевой столице 14 июля. Пассажиры и экипаж теплохода, курсирующего по Каме, увидели в воде человека. Ему кинули спасательный круг и вытащили на судно. На видео, опубликованном очевидцами, было видно, что у пострадавшего сильно распухло лицо. С борта теплохода его выносили на носилках сотрудники скорой помощи. Тогда пассажиры говорили, что это несовершеннолетний.