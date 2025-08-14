Ричмонд
Госучреждения Белгородской области перевели на дистанционную работу

Белгородские госучреждения перевели на дистанционную работу из-за атак БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 14 авг — РИА Новости. Государственные учреждения Белгородской области переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, такими как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу», — говорится в сообщении.

Гладков пояснил, что руководителям данных учреждений и дежурным группам, а также тем, кто не может работать дистанционно, необходимо предпринять меры для максимальной безопасности сотрудников.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.

