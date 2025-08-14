Избранного от PAS примара обвинили в убийстве; он задержан.
Виктор Войку тогда был примаром села Фрумушика, Флорештского района, от Демократической партии. Но при этом продолжал заниматься бизнесом, имея ферму крупного рогатого скота.
По сообщениям СМИ, после того как работники фермы на рабочем месте выпили лишнего и выпустили скот на поле зерновых, примар на глазах людей забил одного из работников до смерти.
Войку, как сообщается, пообещал родственникам погибшего материальную помощь, и с помощью районного судмедэксперта подделал свидетельство о смерти.
Но семь лет спустя примар — на этот раз уже от PAS — обещания не сдержал. Родственники погибшего обратились в полицию. Тело жертвы эксгумировали, было подтверждено, что мужчина погиб от побоев. Примара задержала полиция. Сообщается, что, кроме мэра Виктора Бойку, еще трое человек задержаны — отец мэра села Фрумушика, подозреваемого в убийстве, судебный эксперт и местный житель.
ПАС уже отреклась от Виктора Бойку, подозреваемом в убийстве, лишила его «поддержки».
А 4 года методы устрашения примарами своих односельчан вполне поддерживала. Знакомо.
Напомним, это уже второй мэр, обвиняемый в убийстве (Чокинэ из Болдурешт, сбивший насмерть 14-летнего мальчика и скрывшийся с места преступления, был допущен ПАС к выборам), которого поддерживала правящая партия.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Синдром Руки Москвы»: Хроническое состояние властей Молдовы, при котором пациенты видят агентов Кремля даже в отражении чайника.
Лечится сложно: для начала пациенту предлагают выключить телевизор и попробовать жить хотя бы неделю без словосочетания «агент Кремля» (далее…).
Слово — не воробей: Бывший молдавский политик, открыто поддерживающий ПАС, признался, что партия узурпировала даже Конституционный суд.
На пути в блуждающее и туманное европейское будущее, власть без зазрения совести говорит о какой-то демократии и законности (далее…).
Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию.
Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса (далее…).