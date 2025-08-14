Примара молдавского села от ПАС задержали за убийство, а его отца, судмедэксперта и пастуха — за соучастие: Он забил до смерти подчиненного

Но семь лет спустя примар — на этот раз уже от PAS — обещания не сдержал. Родственники погибшего обратились в полицию. Тело жертвы эксгумировали, было подтверждено, что мужчина погиб от побоев. Примара задержала полиция. Сообщается, что, кроме мэра Виктора Бойку, еще трое человек задержаны — отец мэра села Фрумушика, подозреваемого в убийстве, судебный эксперт и местный житель.