Красноярский наркокурьер попался на краже продуктов с 92 граммами мефедрона

В Красноярске завершено расследование в отношении 21-летнего жителя Богучанского района, который пытался совместить кражу в супермаркете с распространением наркотиков.
Как сообщает ГУ МВД по краю, инцидент произошел еще в феврале, когда бдительные охранники торговой точки задержали молодого человека с похищенными продуктами.
При обыске у задержанного обнаружили:
48 разовых доз мефедрона;
Полимерный пакет с наркотическим веществом;
Электронные весы для фасовки.
Как выяснилось, парень приехал в Красноярск на заработки и устроился «закладчиком» в интернет-наркомагазин. Получив от кураторов крупную партию запрещенных веществ (общим весом 92,4 грамма), он занимался их фасовкой и подготовкой к распространению через тайники.
Все изъятые вещества направлены на экспертизу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В настоящее время он содержится под стражей в ожидании судебного разбирательства.
Этот случай вновь подтвердил эффективность взаимодействия частных охранных структур с правоохранительными органами в борьбе с преступностью. Как отмечают в полиции, задержание произошло благодаря оперативным действиям сотрудников магазина, своевременно сообщивших о подозрительном поведении покупателя.