Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский наркокурьер попался на краже продуктов с 92 граммами мефедрона

В Красноярске завершено расследование в отношении 21-летнего жителя Богучанского района, который пытался совместить кражу в супермаркете с распространением наркотиков.

В Красноярске завершено расследование в отношении 21-летнего жителя Богучанского района, который пытался совместить кражу в супермаркете с распространением наркотиков.

Как сообщает ГУ МВД по краю, инцидент произошел еще в феврале, когда бдительные охранники торговой точки задержали молодого человека с похищенными продуктами.

При обыске у задержанного обнаружили:

48 разовых доз мефедрона;

Полимерный пакет с наркотическим веществом;

Электронные весы для фасовки.

Как выяснилось, парень приехал в Красноярск на заработки и устроился «закладчиком» в интернет-наркомагазин. Получив от кураторов крупную партию запрещенных веществ (общим весом 92,4 грамма), он занимался их фасовкой и подготовкой к распространению через тайники.

Все изъятые вещества направлены на экспертизу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В настоящее время он содержится под стражей в ожидании судебного разбирательства.

Этот случай вновь подтвердил эффективность взаимодействия частных охранных структур с правоохранительными органами в борьбе с преступностью. Как отмечают в полиции, задержание произошло благодаря оперативным действиям сотрудников магазина, своевременно сообщивших о подозрительном поведении покупателя.