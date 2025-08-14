В Башкирии с 19-метровой высоты сорвался 33-летний плотник

В Стерлитамаке завершено расследование трагедии на стройплощадке жилого дома. Напомним, минувшей весной 33-летний бригадир плотников погиб, упав с 19-метровой высоты во время демонтажа опалубки на шестом этаже строящегося здания.
Как установила республиканская Гострудинспекция, несчастный случай произошел 4 апреля на объекте по улице Нагуманова. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу, где он скончался спустя четыре дня.
Расследование выявило грубые нарушения техники безопасности. Оказалось, что защитные ограждения демонтировали раньше срока, а подрядчик, компания «МагнитСтрой», не отреагировал на это нарушение. При этом сам погибший в день происшествия не использовал положенную страховочную систему.
После расследования материалы проверки инспекторы надзорного ведомства передали в следственные органы.
