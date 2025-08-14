Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии с 19-метровой высоты сорвался 33-летний плотник

В Башкирии расследовали гибель строителя при падении с высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке завершено расследование трагедии на стройплощадке жилого дома. Напомним, минувшей весной 33-летний бригадир плотников погиб, упав с 19-метровой высоты во время демонтажа опалубки на шестом этаже строящегося здания.

Как установила республиканская Гострудинспекция, несчастный случай произошел 4 апреля на объекте по улице Нагуманова. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу, где он скончался спустя четыре дня.

Расследование выявило грубые нарушения техники безопасности. Оказалось, что защитные ограждения демонтировали раньше срока, а подрядчик, компания «МагнитСтрой», не отреагировал на это нарушение. При этом сам погибший в день происшествия не использовал положенную страховочную систему.

После расследования материалы проверки инспекторы надзорного ведомства передали в следственные органы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.