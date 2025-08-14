В Приморье 13-летний подросток на питбайке попал под машину

Кроме того, на водителя Toyota Prius составлены протоколы за нарушения в рамках частей 2 статьи 12.27 и 12.37 КоАП РФ — за несоблюдение обязанностей в связи с ДТП и управление незарегистрированным транспортом. Ведётся административное расследование в рамках статьи 12.24 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью в результате нарушения ПДД.