В Приморье 13-летний подросток на питбайке попал под машину

В Октябрьском округе Приморья полицейские начали проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла в районе посёлка Липовцы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь задним ходом с территории магазина, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с питбайком Regulmoto Spitfire Pro, которым управлял 13-летний подросток. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
«Установлено, что питбайк был приобретен отцом подростка, который разрешил сыну управлять транспортным средством», — сообщили в полиции.
В отношении отца ребёнка возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.
Кроме того, на водителя Toyota Prius составлены протоколы за нарушения в рамках частей 2 статьи 12.27 и 12.37 КоАП РФ — за несоблюдение обязанностей в связи с ДТП и управление незарегистрированным транспортом. Ведётся административное расследование в рамках статьи 12.24 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью в результате нарушения ПДД.
Состояние опьянения у автолюбителя не установлено. Полиция продолжает работу по уточнению всех обстоятельств случившегося, назначены необходимые экспертизы.
Напомним, в Уссурийске продолжают расследование ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист. Возбуждено уголовное дело.