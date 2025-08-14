Трое пострадавших при взрыве на БСК находятся в крайне тяжелом состоянии

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии в ответ на запрос «Ъ-Уфа», отметив, что 33 пострадавших сейчас проходят стационарное лечение в уфимских больницах № 18 и № 21, Республиканской больнице имени Куватова, клинике Башкирского государственного медуниверситета и в ГКБ № 1 Стерлитамака. Семь пациентов лечатся амбулаторно.