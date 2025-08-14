Во время строительных работ с третьего этажа упал рабочий в Павлодарской области

«Во время строительных работ мужчина 1975 года рождения упал с мансарды третьего этажа на второй. Прибывшие на место спасатели, используя жесткие носилки и альпинистское снаряжение, безопасно спустили его на первый этаж и перенесли в карету скорой медицинской помощи», — сообщили в департаменте ЧС Павлодарской области в четверг.
В управлении здравоохранения области сообщили, что упавший с двухметровой высоты 50 — летний мужчина госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы Аксу. Он получил закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков.