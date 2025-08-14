Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ударил по жилым домам в Ростове-на-Дону. Что известно

Несколько домов получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Экстренные службы работают на месте ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, 2 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 11 доставлены в больницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Удар пришелся по домам на улицах Тельмана и Лермонтовская. Информация о других возможных пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы и представители городской администрации.

По данным телеграм-канала «База», 50 человек эвакуированы из дома в Ростове-на-Дону, поврежденного беспилотником.

В 10:50 по мск в РСЧС объявили об отбое ракетной опасности в Ростовской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше