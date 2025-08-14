БПЛА ударил по жилым домам в Ростове-на-Дону. Что известно

Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, 2 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 11 доставлены в больницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Удар пришелся по домам на улицах Тельмана и Лермонтовская. Информация о других возможных пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы и представители городской администрации.
По данным телеграм-канала «База», 50 человек эвакуированы из дома в Ростове-на-Дону, поврежденного беспилотником.
В 10:50 по мск в РСЧС объявили об отбое ракетной опасности в Ростовской области.