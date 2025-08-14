Ричмонд
В Ростове-на-Дону возросло количество пострадавших при атаке БПЛА

После атаки в Ростове два человека ранены, еще 11 человек доставляются в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возросло количество пострадавших при атаке БПЛА, сообщает 14 августа врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— По уточненной информации, в медучреждения сейчас доставлены двое раненых, их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Напомним, по данным властей, после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место происшествия уже работают оперативные службы и представители городской администрации.

Напомним, прошедшей ночью ущерб от БПЛА также зафиксировали в городе Миллерово.

