В Ростове-на-Дону возросло количество пострадавших при атаке БПЛА, сообщает 14 августа врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— По уточненной информации, в медучреждения сейчас доставлены двое раненых, их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Напомним, по данным властей, после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место происшествия уже работают оперативные службы и представители городской администрации.
Напомним, прошедшей ночью ущерб от БПЛА также зафиксировали в городе Миллерово.
