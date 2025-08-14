В Новосибирске во время гидроиспытаний прорвало теплосеть и повредило автомобили

В Ленинском районе Новосибирска прокуратура начала проверку после порыва теплосети на улице Блюхера, в результате которого пострадали припаркованные машины.
14 августа 2025 года в ходе гидравлических испытаний на участке по адресу ул. Блюхера, 73/1, произошёл выброс воды. На автомобилях, находившихся рядом, зафиксированы повреждения стёкол. Территория была оперативно огорожена, на месте работают специалисты, пишут в ведомстве.
«В ходе гидравлических испытаний произошел выход воды возле по ул. Блюхера, 73/1. Бригада выехала на место сразу по получении сообщения о дефекте. Мы получили информацию об ущербе автомобилям. Гражданская ответственность НТСК (СГК) застрахована, ущерб будет компенсирован страховой компанией. Для детального обсуждения ситуации автовладельцы могут связаться с специалистом НТСК по номеру телефона (383) 289−04−22», — сообщили СГК.
Прокуратура заявила, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.