В Новосибирске во время гидроиспытаний прорвало теплосеть и повредило автомобили

«В ходе гидравлических испытаний произошел выход воды возле по ул. Блюхера, 73/1. Бригада выехала на место сразу по получении сообщения о дефекте. Мы получили информацию об ущербе автомобилям. Гражданская ответственность НТСК (СГК) застрахована, ущерб будет компенсирован страховой компанией. Для детального обсуждения ситуации автовладельцы могут связаться с специалистом НТСК по номеру телефона (383) 289−04−22», — сообщили СГК.