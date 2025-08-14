В Красноярске на острове Татышев нашли тайник со взрывчаткой

Пресс-служба ведомства сообщила, что трое мужчин собрали на территории краевого центра 300 тысяч рублей и перевели их на банковский счет сторонника террористической организации. После этого они получили задание: изъять из тайника в Татышев-парке самодельное взрывное устройство. Позже опасный предмет нашли в доме у одного из мужчин.