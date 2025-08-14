В Красноярске на острове Татышев нашли тайник со взрывчаткой. Как пишет «Проспект Мира» со ссылкой на региональное УФСБ, к этому причастна «международная террористическая организация».
Пресс-служба ведомства сообщила, что трое мужчин собрали на территории краевого центра 300 тысяч рублей и перевели их на банковский счет сторонника террористической организации. После этого они получили задание: изъять из тайника в Татышев-парке самодельное взрывное устройство. Позже опасный предмет нашли в доме у одного из мужчин.
Силовики поделились видео с задержанием подозреваемых (в кадре можно заметить еще не растаявший снег):
На жителей завели уголовные дела за финансирование терроризма. Кроме того, одного из них обвинили в незаконном приобретении взрывных устройств.
Суд признал сообщников виновными. Двое получили восемь лет колонии строгого режима, третий — девять лет строгого режима, три из которых он проведет в тюрьме.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае руководителя лесозаготовительной фирмы «Паллада» и его подчиненного осудили за воровство тайги на 62 миллиона рублей.