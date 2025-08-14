Ричмонд
В Ростове после атаки БПЛА начали разворачивать пункт временного размещения

Людей эвакуируют из дома в центре Ростова, разворачивают ПВР.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА в центре города начали разворачивать пункт временного размещения. Ведется эвакуация. Комментарий по ситуации 14 августа поступил от главы города Александра Скрябина.

— Повреждения получили МКД на Тельмана и Лермонтовской. Сейчас ведется обследование дома, проводится эвакуационные мероприятия. Пункт временного размещения для жильцов развертывается на базе 50-й школы, — рассказал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Глава города добавил, что на месте происшествия сейчас работают службы реагирования, замглавы города Тарас Дядьков и глава Октябрьского района Бебури Месхи. Организована работа оперативного штаба.

Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов. Также два человека в тяжелом состоянии попали в больницу, еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются к медикам.

