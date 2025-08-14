Житель Уфы во время потасовки лишился глаза

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент, по данным региональной прокуратуры, произошел в январе этого года возле остановки «Северный Посадский».
Как установило следствие, поводом для преступления стал бытовой конфликт между двумя компаниями. После звонка одной из участниц ссоры на место приехал уфимец, который сначала ударил оппонента ногой в живот, а затем выстрелил из травматического пистолета.
В результате нападения пострадавший полностью лишился правого глаза. Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкие.
— Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь материалы дела переданы в Советский районный суд Уфы, где будет решаться вопрос о мере ответственности, — добавили в прокуратуре.
